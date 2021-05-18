В Калужской области ослепленная солнцем женщина насмерть сбила пешехода

В Калужской области полиция завершила расследование уголовного дела возбужденного в отношении жительницы нашего региона. Женщину обвиняют в смертельном ДТП, сообщили во вторник, 18 мая, в областном УМВД.

По версии следствия, женщина за рулем иномарки двигалась по одной из улиц Малоярославца.

- Осуществляя маневр поворота налево, гражданка, при ослеплении солнечным светом, не включила аварийную сигнализацию, не приняла меры к снижению скорости и остановки транспортного средства, а продолжила движение и не уступила дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть, на которую она поворачивала, по пешеходному переходу, - считают в полиции. - В результате чего допустила наезд на пешехода, который в дальнейшем от полученных травм скончался в больнице.

Предполагаемой виновнице грозит до пяти лет лишения свободы. Окончательное решение по данному делу примет суд.