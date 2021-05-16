Жительница Кирова может получить срок за кражу продуктов

С заявлением о краже обратилась пожилая жительница города Кирова.

Женщина рассказала, что она находилась на приусадебном участке, дверь в дом оставалась открытой. В ее отсутствие в дом проникла знакомая, которая ранее помогала по хозяйству, и из холодильника самовольно взяла продукты питания на общую сумму более 1400 рублей. Потерпевшая отобрала пакет с продуктами питания у незваной гостьи и сообщила о произошедшем в полицию.

В действиях ранее судимой 49-летней местной жительницы были усмотрены признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж». По данному факту возбуждено уголовное дело.