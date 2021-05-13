В Калужской области 42-летний мотоциклист разбился на трассе М3 «Украина»

Около 15:50 в среду, 12 мая, ДТП с участием мотоциклиста произошло на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от развязки с дорогой Калуга – Вязьма 42-летний мотоциклист на «Хонде VFR800» не справился с управлением и упал на асфальт.

С различными травмами мотоциклиста госпитализировали в реанимацию областной больницы в Анненках.

Тем временем

15-летняя девочка за рулем «Киа» вылетела в кювет в Мещовском районе. Пострадали двое детей и двое взрослых. Подробности.