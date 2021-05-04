МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области с порывами до 65 км\ч

Утром вторника, 4 мая, ГУ МЧС по Калужской области предупредило калужан о сильном ветре, который будет дуть в регионе весь день.

Его порывы могут достигать до 18 метров в секунду, что соответствует скорости 64,8 км\ч.

- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях, - советуют в МЧС. - Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - говорится в сообщении спасателей. - Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам