В Калуге пропал 12-летний мальчик

В Калуге пропал 12-летний Илья КРУЖКОВ. В ночь на пятницу, 23 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз школьника видели 22 апреля.

Пока нет информации о том, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего ребенка:

Рост – 160 см,

Нормального телосложения,

Светло-русые волосы,

Карие глаза,

Черная толстовка,

Черные спортивные штаны,

Черные с красным кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем Илье Кружкове, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее мы сообщали об исчезновении в Калужской области 38-летней женщины.