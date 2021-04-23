В Калуге пропал 12-летний мальчик
В Калуге пропал 12-летний Илья КРУЖКОВ. В ночь на пятницу, 23 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз школьника видели 22 апреля.
Пока нет информации о том, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего ребенка:
- Рост – 160 см,
- Нормального телосложения,
- Светло-русые волосы,
- Карие глаза,
- Черная толстовка,
- Черные спортивные штаны,
- Черные с красным кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем Илье Кружкове, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Ранее мы сообщали об исчезновении в Калужской области 38-летней женщины.