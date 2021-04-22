В Калужской области пропала 38-летняя женщина

В городе Людиново Калужской области пропала 38-летняя Ольга ХРОМОВА. В четверг, 22 апреля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз женщину видели 19 марта 2021 года.

На данный момент нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост – 170,

Нормального телосложения,

Русые волосы,

Серые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшей Ольге Хромовой, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее мы сообщали, что в Калуге нашли погибшим 66-летнего рыбака.