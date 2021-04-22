В Калужской области пропала 38-летняя женщина
В городе Людиново Калужской области пропала 38-летняя Ольга ХРОМОВА. В четверг, 22 апреля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз женщину видели 19 марта 2021 года.
На данный момент нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост – 170,
- Нормального телосложения,
- Русые волосы,
- Серые глаза.
Если вы что-либо знаете о пропавшей Ольге Хромовой, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Ранее мы сообщали, что в Калуге нашли погибшим 66-летнего рыбака.
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