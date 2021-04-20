В Калуге суды возобновили работу после ложного сообщения о минировании

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 20 апреля, в Калуге эвакуировали здание областного арбитражного суда на улице Ленина. В УМВД по Калужской области нам сообщили некоторые подробности.

По предварительным данным, в суд поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сотрудники передали информацию в оперативные службы.

Полицейские проверяли не только здание арбитражного суда, но и другие суды города. В итоге взрывных устройств обнаружено не было. Работа учреждений продолжается.

Напомним, на прошлой неделе в Калуге из-за анонимных ложных сообщений о минировании эвакуировали детские сады, школы и больницы. Подробнее мы рассказывали здесь.