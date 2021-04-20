В Калуге эвакуировали областной арбитражный суд

Утром во вторник, 20 апреля, наши читатели сообщили об эвакуации из здания арбитражного суда Калужской области на улице Ленина в Калуге. Сотрудников и посетителей вывели на улицу.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе УМВД по Калужской области.

- Сейчас мы проверяем поступившую информацию, - заявили там.

Напомним, на прошлой неделе в Калуге из-за анонимных ложных сообщений о минировании эвакуировали детские сады, школы и больницы. Подробнее мы рассказывали здесь.