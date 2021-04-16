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В Калужской области ущерб от крупного пожара из-за пала травы оценили в 250 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 16.04.2021 14:33 1 104
В Калужской области ущерб от крупного пожара из-за пала травы оценили в 250 тысяч рублей

Как мы уже рассказывали, в Козельске на улице Чкалова произошел крупный пожар, который начался из-за пала сухой травы. В пятницу, 16 апреля, прокуратура Калужской области сообщила, что общий ущерб составил более 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

- Местная жительница при уборке придомовой территории, не соблюдая правила безопасности при обращении с огнем, подожгла сухую траву, - пояснили в прокуратуре. - В результате неосторожных действий женщины огонь распространился на ближайшие хозяйственные постройки, а также автомобили ее соседей, приведя их в негодность и причинив ущерб более чем на 250 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем». Женщине грозит до года лишения свободы. Расследование сейчас продолжается.

Видео с места происшествия.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 16.04.2021 14:33 1 104
Тэги: происшествие пожар мчс прокуратура
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