В Калужской области крупный пожар произошел из-за пала травы

Сильный пожар произошел в городе Козельск Калужской области из-за пала травы. Вечером в четверг, 15 апреля, об этом сообщили в правительстве региона.

- Пал травы стал причиной крупного пожара в Козельске, - отметили в правительстве. - Перекрывали центральную улицу, тушили всем миром – такого в городе не было давно. ЧП на улице Чкалова началось с маленького костра.

Все началось с того, что местная жительница подожгла сухую траву. Ветер быстро разнес огонь. Он перекинулся на сараи, гаражи и автомобили, подобрался вплотную к многоквартирному жилому дому.

Никто из людей не пострадал.

Видео с места происшествия.

В правительстве региона отмечают, что жителям помогли сотрудники Росгвардии – Станислав Гузь и Дмитрий Шкодин. Они вынесли из дома четырехлетнего ребенка и помогли 56-летней женщине.