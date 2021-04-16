В Калуге 45-летний мотоциклист пострадал в ДТП на улице Московской

ДТП с участием мотоциклиста произошло днем в четверг, 15 апреля, на улице Московской в Калуге. В пятницу УГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительной информации, примерно в 13:40 в районе дома №245 по улице Московской 18-летний водитель «Лады» двигался в сторону центра, поворачивал налево и не пропустил встречного мотоциклиста на «Сузуки».

Различные травмы получил 45-летний мотоциклист. Скорая помощь доставила его в БСМП. Врачи оказали мужчине помощь и отпустили домой.

Тем временем

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