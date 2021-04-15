В Калуге мотоциклист пострадал в ДТП на улице Московской

В четверг, 15 апреля, около 13:40 на улице Московской в Калуге рядом с кадетским многопрофильным техникумом произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Столкнулись автомобиль ВАЗ 2115 и мотоцикл «Сузуки».

По сообщению очевидцев, различные травмы получил мотоциклист. Его с места аварии увезла скорая помощь.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. По одной из версий, водитель «Лады» поворачивал налево к техникуму, а мотоциклист двигался навстречу.

Фото с места ДТП.