В Калуге мотоциклист пострадал в ДТП на улице Московской
В четверг, 15 апреля, около 13:40 на улице Московской в Калуге рядом с кадетским многопрофильным техникумом произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Столкнулись автомобиль ВАЗ 2115 и мотоцикл «Сузуки».
По сообщению очевидцев, различные травмы получил мотоциклист. Его с места аварии увезла скорая помощь.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. По одной из версий, водитель «Лады» поворачивал налево к техникуму, а мотоциклист двигался навстречу.
Фото с места ДТП.