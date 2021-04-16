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В Калуге 69-летний мужчина пострадал в массовом ДТП на улице Тульской

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.04.2021 10:14 2 1913
В Калуге 69-летний мужчина пострадал в массовом ДТП на улице Тульской

Стали известны подробности о ДТП, которое произошло около 5:50 утра в пятницу, 16 апреля, на улице Тульской в Калуге у дома №137. Предварительные данные сообщили KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

Неустановленный водитель «Порше Кайен» двигался по улице Тульской со стороны Восточного проезда в сторону центра, выехал на встречную полосу, наехал на бордюр и столб и врезался в припаркованный «Рено Ланос», который от удара отбросило на припаркованный грузовой автомобиль. Грузовик въехал в «Хендай Крета». После этого «Порше» врезался во встречный «Рено Логан».

Различные травмы получил 69-летний водитель «Рено Логан». Он госпитализирован в травматологическое отделение областной больницы в Анненках.

Более точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

дтп калуга тульская рено порше 16 апреля 2021 года

Водителя «Порше» пока не установили, он скрылся.

Как сообщают наши читатели, ситуацию на этом участке дороги уже несколько дней осложнял припаркованный грузовой фургон. Его задняя часть выступала на проезжую часть, автомобилистам приходилась объезжать машину.

дтп тульская калуга 16 апреля 2021 года

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.04.2021 10:14 2 1913
Тэги: происшествие дтп гибдд мчс
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