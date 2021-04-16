В Калуге человек пострадал в жестком столкновении «Порше» и «Рено» на улице Тульской

Около 5:50 утра в пятницу, 16 апреля, жесткое ДТП произошло на улице Тульской в Калуге в районе 35-го завода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Там столкнулись «Порше Кайен» и «Рено Логан». У обоих автомобилей разворочены левые стороны. По предварительным данным, легковушки двигались во встречных направлениях.

МЧС сообщает, что в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Разбитый «Рено».

UPD. В ГИБДД сообщили подробности об этом ДТП. Разбиты пять машин, виновник скрылся.