В Обнинске пропал 36-летний мужчина

В Обнинске пропал 36-летний Александр СИТКОВ. В четверг, 15 апреля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиз Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 10 апреля.

По информации волонтеров, он может находиться в Обнинске либо в Москве.

Опубликованы приметы пропавшего Александра Ситкова:

Рост – 177 см,

Нормального телосложения,

Темно-русые волосы,

Голубые глаза,

Синяя куртка с красными вставками,

Сине-голубые джинсы,

Черные туфли,

Темно-синяя кепка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Тем временем в Боровском районе продолжаются поиски двух девочек, которые исчезли 12 апреля.