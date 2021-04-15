В Обнинске пропал 36-летний мужчина
В Обнинске пропал 36-летний Александр СИТКОВ. В четверг, 15 апреля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиз Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 10 апреля.
По информации волонтеров, он может находиться в Обнинске либо в Москве.
Опубликованы приметы пропавшего Александра Ситкова:
- Рост – 177 см,
- Нормального телосложения,
- Темно-русые волосы,
- Голубые глаза,
- Синяя куртка с красными вставками,
- Сине-голубые джинсы,
- Черные туфли,
- Темно-синяя кепка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Тем временем в Боровском районе продолжаются поиски двух девочек, которые исчезли 12 апреля.