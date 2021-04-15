В Калужской области пропали две девушки-подростка
Дарья Серегина и Анна Шуренкова.
В городе Ермолино Боровского района Калужской области пропали две девушки – 13-летняя Дарья СЕРЕГИНА и 16-летняя Анна ШУРЕНКОВА. В четверг, 15 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз пропавших девушек видели 12 апреля.
Как сообщают волонтеры, подростки могут находиться в другом городе.
Опубликованы приметы пропавших Дарьи Серегиной и Анны Шуренковой.
Дарья Серегина:
- Рост – 165 см,
- Нормального телосложения,
- Светло-русые волосы,
- Карие глаза,
- Черная жилетка,
- Синяя толстовка,
- Синие джинсы,
- Белые кроссовки.
Анна Шуренкова:
- Рост – 158 см,
- Нормального телосложения,
- Белые волосы,
- Серые глаза,
- Темно-синяя куртка,
- Черные брюки,
- Черные кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.