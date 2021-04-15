В Калужской области пропали две девушки-подростка

Дарья Серегина и Анна Шуренкова.

В городе Ермолино Боровского района Калужской области пропали две девушки – 13-летняя Дарья СЕРЕГИНА и 16-летняя Анна ШУРЕНКОВА. В четверг, 15 апреля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз пропавших девушек видели 12 апреля.

Как сообщают волонтеры, подростки могут находиться в другом городе.

Опубликованы приметы пропавших Дарьи Серегиной и Анны Шуренковой.

Дарья Серегина:

Рост – 165 см,

Нормального телосложения,

Светло-русые волосы,

Карие глаза,

Черная жилетка,

Синяя толстовка,

Синие джинсы,

Белые кроссовки.

Анна Шуренкова:

Рост – 158 см,

Нормального телосложения,

Белые волосы,

Серые глаза,

Темно-синяя куртка,

Черные брюки,

Черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавших, звоните по телефонам 112 или 88007005452.