В Калуге часть больниц возобновила работу после проверки кинологов

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 14 апреля, поступили сообщения о минировании школ и больниц Калуги. Учебные заведения уже проверили, а в больницах кинологи продолжают работать. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ.

- Пациенты медицинских организаций были эвакуированы, помещения обследованы на предмет обнаружения взрывных устройств, - пояснил Соваков. - В настоящее время часть больниц вернулась к обычному режиму работы. За время эвакуации состояние пациентов не ухудшилось.

Замминистра напомнил, что ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым деянием, предусматривающим наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком до 5 лет.

- Очень хочется, чтоб виновных нашли, - отметил Соваков. - Берегите себя и своих близких!

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