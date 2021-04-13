В Калуге пропал 52-летний мужчина

В Калуге пропал 52-летний Юрий ЛОБОВ. Во вторник, 13 апреля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Последний раз мужчину видели 3 апреля.

С тех пор нет информации о его местонахождении.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост – 190 см,

Плотного телосложения,

Седые волосы, зеленые глаза,

Коричневая замшевая куртка, черные брюки, черные ботинки, черная кожаная кепка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области ищут 51-летнего мужчину из Брянской области.