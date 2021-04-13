В Калужской области ищут 51-летнего мужчину из брянского города Почеп

В Калужской области ищут 51-летнего Леонида ПАНОВА. Во вторник, 13 апреля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

В городе Почеп Брянская области мужчина ушел из дома около 18:00 9 апреля в неизвестном направлении.

Как уточняют волонтеры, пропавший мужчина может находиться в нашем регионе.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: темно-русые, до плеч.

Был одет: черная куртка, серая футболка, синие джинсы, черные туфли.

Если вы что-либо знаете о пропавшем Леониде Панове, звоните по телефонам 112 или 88007005452.