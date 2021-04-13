В Калужской области ищут 51-летнего мужчину из брянского города Почеп
В Калужской области ищут 51-летнего Леонида ПАНОВА. Во вторник, 13 апреля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
В городе Почеп Брянская области мужчина ушел из дома около 18:00 9 апреля в неизвестном направлении.
Как уточняют волонтеры, пропавший мужчина может находиться в нашем регионе.
Приметы:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: полное.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: темно-русые, до плеч.
- Был одет: черная куртка, серая футболка, синие джинсы, черные туфли.
Если вы что-либо знаете о пропавшем Леониде Панове, звоните по телефонам 112 или 88007005452.