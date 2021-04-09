В Калуге водитель троллейбуса сбил женщину на улице Глаголева

В пятницу, 9 апреля, ДТП произошло у дома №7 на улице Глаголева в Калуге. В аварии пострадала 66-летняя женщина, сообщили KP40 в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту №8, отъезжал от остановки и допустил наезд на женщину-пешехода.

С различными травмами скорая помощь отвезла пенсионерку в БСМП.

Ранее мы сообщали, что в пятницу на улице Луначарского в Калуге три человека пострадали в ДТП с двумя автобусами, а на улице Суворова сбили пешехода.