В Калуге водитель «Хендая» сбил пешехода на улице Суворова

Около 13:25 в пятницу, 9 апреля, на перекрестке улиц Суворова и Плеханова в Калуге произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Хендая Крета» двигался в сторону улицы Ломоносова и наехал на человека.

Информация о тяжести травм пострадавшего пешехода уточняется.

Фото с места ДТП.

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