В Калуге ребенок и две женщины пострадали в ДТП с двумя автобусами

Около 12:25 в пятницу, 9 апреля, на улице Луначарского в Калуге произошло ДТП с участием двух автобусов. Различные травмы получили три человека – две женщины и 10-летняя девочка, сообщили KP40 в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, у дома №57, недалеко от перекрестка с улицей Вилонова, 44-летний водитель автобуса ПАЗ двигаясь по маршруту №12 от улицы Кутузова в сторону улицы Никитина, совершал обгон и допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ.

В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса ЛиАЗ: 72-летняя и 29-летняя женщины и 10-летняя девочка. Врачи оказали им помощь и отпустили домой.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.