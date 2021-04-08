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В Калужской области 71-летний водитель «Фольксвагена» сбил двоих пешеходов на переходе

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 08.04.2021 10:46 0 1009
В Калужской области 71-летний водитель «Фольксвагена» сбил двоих пешеходов на переходе

Около 20:40 в среду, 7 апреля, ДТП произошло на улице Ворошилова в городе Балабаново Боровского района. Пострадали два пешехода. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

- По предварительной информации, 71-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался со стороны Балабаново в сторону Ермолино и совершил наезд на двоих пешеходов - мужчин 29 и 26 лет, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - пояснили в полиции.

Скорая помощь доставила пешеходов в районную больницу в Боровске. Один из мужчин госпитализирован в хирургическое отделение, второму человеку врачи оказали помощь и отпустили домой.

дтп балабаново 7 апреля 2021 года

Фото с места ДТП.

Тем временем

В этот же день в Малоярославце 75-летняя водитель «Мицубиси» перепутала педали и сбила женщину на тротуаре. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 08.04.2021 10:46 0 1009
Тэги: дтп происшествие гибдд
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