В Калужской области 71-летний водитель «Фольксвагена» сбил двоих пешеходов на переходе

Около 20:40 в среду, 7 апреля, ДТП произошло на улице Ворошилова в городе Балабаново Боровского района. Пострадали два пешехода. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

- По предварительной информации, 71-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался со стороны Балабаново в сторону Ермолино и совершил наезд на двоих пешеходов - мужчин 29 и 26 лет, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - пояснили в полиции.

Скорая помощь доставила пешеходов в районную больницу в Боровске. Один из мужчин госпитализирован в хирургическое отделение, второму человеку врачи оказали помощь и отпустили домой.

Фото с места ДТП.

Тем временем

В этот же день в Малоярославце 75-летняя водитель «Мицубиси» перепутала педали и сбила женщину на тротуаре. Подробности.