В Калужской области 75-летняя водитель «Мицубиси» перепутала педали и сбила женщину на тротуаре

Парковка у больницы в Малоярославце.

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло на парковке возле районной больницы на улице Чистовича в Малоярославце около 10:50 в среду, 7 апреля. Об этом сообщает в четверг УГИБДД по Калужской области.

- По предварительной информации, 75-летняя женщина за рулем Mitsubishi ASX при осуществлении парковки на автостоянке, перепутав педали газа и тормоза, совершила выезд на пешеходную дорожку, - подчеркнули в полиции.

На тротуаре автомобиль сбил 59-летнюю женщину и врезался в забор больницы.

Пострадавшая женщина самостоятельно обратилась в травматологический кабинет районной больницы.