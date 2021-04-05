В Калуге не могут опознать двоих мужчин, сгоревших в «Тойоте» после ДТП на улице Дорожной

В ночь на воскресенье, 4 апреля, в Калуге на улице Дорожной в жутком ДТП погибли три человека. В понедельник в УГИБДД по Калужской области сообщили некоторые подробности.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер 100» примерно в 3 часа ночи ехал по улице Дорожной со стороны улицы Московской и в районе дома №40 съехал с дороги и врезался в дерево. От удара автомобиль загорелся. Легковушка выгорела полностью.

Погибли до приезда скорой помощи водитель «Тойоты» и два его пассажира. Этих мужчин пока не опознали, отмечают в полиции.

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