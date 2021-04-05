В Калужской области 33-летний водитель «Лады Веста» погиб в ДТП с фурой

От легковушки осталась груда металла.

Как мы уже рассказывали, в Жуковском районе Калужской области 2 апреля произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Лада Веста» и фуры «Даф». В понедельник УГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительной информации, в районе деревни Грачевка на трассе А108 около 18:55 33-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

От удара «Лада» превратилась в груду металла. Грузовик съехал в кювет.

Водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Фото с места ДТП.