В Калуге три человека погибли в сгоревшей после ДТП «Тойоте»

Как мы уже рассказывали, в ночь на воскресенье, 4 апреля, в Калуге ДТП произошло на улице Дорожной. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 3:00 у дома №40 водитель легкового автомобиля «Тойота», двигаясь в сторону улицы Перспективной, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. От удара машина загорелась.

Водитель и двое его пассажиров погибли на месте.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.