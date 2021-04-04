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В Калужской области сгорел вагон электрички «Малоярославец - Москва»
Днем в воскресенье, 4 апреля, в Малоярославце на железнодорожной станции загорелась кабина машиниста электрички «Малоярославец – Москва», сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Пассажиров эвакуировали и пересадили в другой электропоезд.
- Инцидент произошел в 12:32 на седьмом пути, - отметили в прокуратуре. - Пожар локализован, пострадавших нет. Задержки по маршруту не произошло.
В результате пожара хвостовой вагон электрички полностью выгорел. Видео выложили в группе ВК «Типичный Малоярославец».