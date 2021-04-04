В Калужской области сгорел вагон электрички «Малоярославец - Москва»

Днем в воскресенье, 4 апреля, в Малоярославце на железнодорожной станции загорелась кабина машиниста электрички «Малоярославец – Москва», сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Пассажиров эвакуировали и пересадили в другой электропоезд.

- Инцидент произошел в 12:32 на седьмом пути, - отметили в прокуратуре. - Пожар локализован, пострадавших нет. Задержки по маршруту не произошло.

В результате пожара хвостовой вагон электрички полностью выгорел. Видео выложили в группе ВК «Типичный Малоярославец».