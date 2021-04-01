Прокуратура назвала причины обрушения балкона в Балабаново

Как мы уже сообщали, 19 марта в городе Балабаново Боровского района на улице Московской обрушился балкон жилого дома. Различные травмы получили трое мужчин. В четверг, 1 апреля, о результатах проверки сообщила прокуратура Калужской области.

- Причиной обрушения явилось недопустимое техническое состояние плиты балкона, аварийное состояние элементов опорной плиты, ограничено работоспособное состояние решетки ограждения, - подчеркнули в прокуратуре. - В момент обрушения на балконе находилось трое мужчин, один из которых является собственником указанной квартиры. В результате падения пострадавшие получили телесные повреждения.

По результатам проверки прокуратурой в следственный орган направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении директора управляющей компании.