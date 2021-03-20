В Балабаново обрушился балкон. Есть пострадавшие

В пятницу, 19 марта, около 21 часа на улице Московской в городе Балабаново произошло обрушение балкона в многоквартирном жилом доме.

По предварительной информации прокураторы Калужской области, в результате произошедшего, пострадали три человека, которым оказана медицинская помощь. Их жизни ничто не угрожает.

В момент обрушения пострадавшие находились на балконе второго этажа дома.

По поручению прокуратуры области организована проверка по факту обрушения балкона жилого дома в Балабаново. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.