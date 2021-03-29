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В Калужской области две женщины пострадали в столкновении «Мицубиси» и «Шевроле»
Как мы уже сообщали, утром 28 марта на дороге Людиново – Жиздра в черте деревни Войлово Людиновского района столкнулись «Мицубиси» и «Шевроле». Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, 19-летняя девушка за рулем «Мицубиси» при повороте налево не пропустила встречный «Шевроле».
Различные травмы получили водитель «Мицубиси» и 78-летняя пассажирка «Шевроле». Пенсионерка госпитализирована.
Тем временем
В Калужской области 15-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками. Подробности.