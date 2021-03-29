В Калужской области 15-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками

Около 16:40 в воскресенье, 28 марта, ДТП произошло на дороге Калуга – Медынь в черте деревни Каравай Дзержинского района. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 19-летняя девушка за рулем «Киа Рио» отъезжала от остановки и не пропустила попутную «Ладу». Этим автомобилем управляла 33-летняя женщина.

В результате ДТП различные травмы получил 15-летний мальчик, находившийся в «Ладе». Его госпитализировали в детскую областную больницу в Анненках.