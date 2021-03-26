В Калуге водитель «БМВ» сбил семилетнего мальчика на улице Молодежной

Около 19:40 в четверг, 25 марта, ДТП произошло на перекрестке улиц Молодежной и Моторной в Калуге. Пострадал семилетний мальчик, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу по переходу на красный сигнал светофора и угодил под колеса «БМВ». 29-летний водитель в этот момент двигался в сторону Грабцевского шоссе.

Скорая помощь доставила мальчика в детскую областную больницу в Анненках. Врачи оказали ребенку помощь и отпустили домой.

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