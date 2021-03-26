В Калужской области водитель такси насмерть сбил 69-летнего мужчину на трассе М3 «Украина»

В ночь на пятницу, 26 марта, в Калужской области погиб пешеход. ДТП произошло на 87 километре трассы М3 «Украина» - недалеко от деревни Коряково Боровского района. Первые подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, около 2 часов ночи 47-летний водитель «Хендай Солярис» двигался со стороны Калуги в сторону Москвы и сбил 69-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода рядом с остановкой общественного транспорта.

Пострадавший пенсионер скончался.

Судя по фото с места происшествия, автомобиль «Хендай» принадлежит одной из служб такси.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.