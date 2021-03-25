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В Калужской области молодого мужчину осудили на 9 лет за ДТП с двумя погибшими девочками

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД и СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.03.2021 11:35 1 1303
В Калужской области молодого мужчину осудили на 9 лет за ДТП с двумя погибшими девочками

Сухиничский районный суд вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о ДТП, в результате которого погибли две несовершеннолетние девушки. Различные травмы получили еще два человека, сообщили KP40 в прокуратуре Калужской области.

Ранее мы сообщали, что ДТП произошло вечером 24 октября 2020 года на дороге между поселком Думиничи и одноименной станцией.

Как установил суд, пьяный 19-летний водитель за рулем «Лады» не справился с управлением и выехал на обочину. После этого машина перевернулась и врезалась в дерево.

В результате ДТП погибли две девочки – 13 и 15 лет. Травмы получили 18-летняя девушка и 16-летний парень. Сам пьяный водитель не пострадал.

Суд приговорил виновника к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. После этого он три года не сможет управлять транспортом.

UPD. Приговор также прокомментировали в калужском региональном управлении Следственного комитета:

- Потерпевшие пояснили, что незадолго до происшествия они отдыхали в лесополосе, некоторые, в том числе и водитель, употребляли спиртное. Затем компания отправилась кататься на машине. Как установлено следствием, в тот вечер наблюдались плохие погодные условия, шел дождь, дорожное покрытие было скользким. Подсудимый не учел данные особенности, не выбрал безопасную скорость движения и на повороте выехал на обочину, совершив смертельное ДТП. Экспертиза подтвердила факт нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения.

дтп думиничи приговор 25 марта 2021 года

Фото с места жуткого ДТП.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД и СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.03.2021 11:35 1 1303
Тэги: происшествие дтп дети прокуратура гибдд
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