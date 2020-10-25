В Калужской области два подростка погибли в ДТП

В субботу, 24 октября, около 19.30 на 12 километре автодороги М-3 "Украина" произошло дорожно-транспортное происшествие. По сообщению УМВД России по Калужской области, находящийся за рулем мужчина 2001 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2109, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажиры - две девушки 15 и 17 лет - скончались на месте происшествия до приезда автомобиля скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка 2002 года рождения доставлена в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.