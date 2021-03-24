В Калуге женщина за рулем «Хендая» врезалась в два припаркованных автомобиля и сбила пешехода

Около 12:00 во вторник, 23 марта, на улице Вишневского в Калуге рядом с приемным отделением областной больницы произошло ДТП, сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, 61-летняя женщина за рулем «Хендай Солярис» при движении задним ходом врезалась в припаркованные «Киа Рио» и «Шевроле Авео», а после этого сбила 66-летнюю женщину, которая шла с краю проезжей части при наличии тротуара.

Различные травмы получила пешеход. Она сама обратилась в областную больницу. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

ДТП произошло у областной больницы. Днем там проблематично припарковаться.

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