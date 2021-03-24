В Калужской области два человека погибли и два пострадали в массовом ДТП

Смертельное ДТП произошло вечером во вторник, 23 марта, на 119 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе. Подробности KP40 сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 55-летняя женщина примерно в 19:56 за рулем легкового автомобиля «Хонда» двигалась со стороны Малоярославца по второстепенной дороге, выезжала на трассу М3 «Украина» и не уступила дорогу «Фиату». 37-летний водитель этой машины двигался в сторону Калуги.

Автомобилистка вышла на проезжую часть и хотела установить знак аварийной остановки. Ей хотел помочь проходивший мимо 36-летний пешеход. Но в этот момент их в левой полосе сбил насмерть ехавший со стороны Москвы 44-летний водитель «Пежо».

От удара «Пежо» врезался в «Хонду», а та машина – в грузовик.

Различные травмы получили также два человека – пассажиры «Фиата» и «Пежо».

Фото с места ДТП.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.