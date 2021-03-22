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В Калужской области ищут 68-летнюю женщину
В Калужской области ищут 68-летнюю москвичку Татьяну ОСТАПЧУК. Она пропала 14 марта, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
По информации волонтеров, женщина может находиться в нашем регионе.
Приметы:
- рост - 170 см,
- худощавого телосложения,
- русые короткие волосы.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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