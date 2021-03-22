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В Калужской области ищут женщину с восьмилетним мальчиком из Нижнего Новгорода
Калужские судебные приставы в понедельник, 22 марта, сообщили о розыске 43-летней Татьяны ГЕНРИХ и ее восьмилетнего сына Дмитрия ПОТЕХИНА.
По информации управления ФССП по Калужской области, женщина из Нижнего Новгорода развелась с мужем и вывезла их несовершеннолетнего ребенка в неизвестном направлении.
- Сотрудникам ведомства удалось установить, что женщина и ребенок могут проживать в Калуге, - подчеркивают приставы. - В связи с этим Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области публикует информацию о розыске и просит граждан оказать содействие в определении местонахождения разыскиваемых лиц. Любую информацию о них можно сообщить по телефонам: дежурной части УФССП России по Калужской области 8(4842) 73-03-90; дежурной части УФССП России по Нижегородской области 8(831) 223-99-53; Кстовского межрайонного отделения УФССП России по Нижегородской области 89040562164 (вайбер, ватсап).
Приметы Татьяны Генрих:
- На вид примерно 40-45 лет,
- худощавое телосложение,
- приблизительный рост - 168 см,
- длинные темно-русые волосы, коса или пучок,
- темно-зеленые глаза,
- при общении смотрит в переносицу, говорит тихо.
Приметы Дмитрия Потехина:
- на вид приблизительно 7-8 лет,
- худощавое телосложение,
- приблизительный рос - 115 см,
- светло-русые волосы,
- голубые глаза,
- на левой брови имеется небольшой шрам.