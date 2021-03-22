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В Калужской области ищут женщину с восьмилетним мальчиком из Нижнего Новгорода

Дмитрий Ивьев , Фото: УФСПП по Калужской области.
Опубликовано: 22.03.2021 10:09 3 1685
В Калужской области ищут женщину с восьмилетним мальчиком из Нижнего Новгорода

Калужские судебные приставы в понедельник, 22 марта, сообщили о розыске 43-летней Татьяны ГЕНРИХ и ее восьмилетнего сына Дмитрия ПОТЕХИНА.

По информации управления ФССП по Калужской области, женщина из Нижнего Новгорода развелась с мужем и вывезла их несовершеннолетнего ребенка в неизвестном направлении.

- Сотрудникам ведомства удалось установить, что женщина и ребенок могут проживать в Калуге, - подчеркивают приставы. - В связи с этим Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области публикует информацию о розыске и просит граждан оказать содействие в определении местонахождения разыскиваемых лиц. Любую информацию о них можно сообщить по телефонам: дежурной части УФССП России по Калужской области 8(4842) 73-03-90; дежурной части УФССП России по Нижегородской области 8(831) 223-99-53; Кстовского межрайонного отделения УФССП России по Нижегородской области 89040562164 (вайбер, ватсап).

Приметы Татьяны Генрих:

  • На вид примерно 40-45 лет,
  • худощавое телосложение,
  • приблизительный рост - 168 см,
  • длинные темно-русые волосы, коса или пучок,
  • темно-зеленые глаза,
  • при общении смотрит в переносицу, говорит тихо.

Приметы Дмитрия Потехина:

  • на вид приблизительно 7-8 лет,
  • худощавое телосложение,
  • приблизительный рос - 115 см,
  • светло-русые волосы,
  • голубые глаза,
  • на левой брови имеется небольшой шрам.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: УФСПП по Калужской области.
Опубликовано: 22.03.2021 10:09 3 1685
Тэги: происшествие приставы дети
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