В Калужской области ищут женщину с восьмилетним мальчиком из Нижнего Новгорода

Калужские судебные приставы в понедельник, 22 марта, сообщили о розыске 43-летней Татьяны ГЕНРИХ и ее восьмилетнего сына Дмитрия ПОТЕХИНА.

По информации управления ФССП по Калужской области, женщина из Нижнего Новгорода развелась с мужем и вывезла их несовершеннолетнего ребенка в неизвестном направлении.

- Сотрудникам ведомства удалось установить, что женщина и ребенок могут проживать в Калуге, - подчеркивают приставы. - В связи с этим Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области публикует информацию о розыске и просит граждан оказать содействие в определении местонахождения разыскиваемых лиц. Любую информацию о них можно сообщить по телефонам: дежурной части УФССП России по Калужской области 8(4842) 73-03-90; дежурной части УФССП России по Нижегородской области 8(831) 223-99-53; Кстовского межрайонного отделения УФССП России по Нижегородской области 89040562164 (вайбер, ватсап).

Приметы Татьяны Генрих:

На вид примерно 40-45 лет,

худощавое телосложение,

приблизительный рост - 168 см,

длинные темно-русые волосы, коса или пучок,

темно-зеленые глаза,

при общении смотрит в переносицу, говорит тихо.

Приметы Дмитрия Потехина:

на вид приблизительно 7-8 лет,

худощавое телосложение,

приблизительный рос - 115 см,

светло-русые волосы,

голубые глаза,

на левой брови имеется небольшой шрам.