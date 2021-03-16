€ 80.12 0.42
В Калуге потушен крупный пожар на заводе «Кадви»
К 13:50 спасателям удалось потушить пожар в одном из зданий завода «Кадви» на улице Московской в Калуге. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
На месте работали 52 человека и 20 единиц техники. Никто из людей не пострадал.
Как мы уже ранее рассказывали, сообщение о возгорании на втором и третьем этажах трехэтажного железобетонного здания поступило в 12:13. Площадь пожара составляла 70 квадратных метров.
- Произошло загорание масляных ванных и склада красок, - сообщили KP40 в МЧС. - Эвакуированы 17 человек, погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.
Так здание полыхало примерно в 12:20.