В Калуге потушен крупный пожар на заводе «Кадви»

К 13:50 спасателям удалось потушить пожар в одном из зданий завода «Кадви» на улице Московской в Калуге. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

На месте работали 52 человека и 20 единиц техники. Никто из людей не пострадал.

Как мы уже ранее рассказывали, сообщение о возгорании на втором и третьем этажах трехэтажного железобетонного здания поступило в 12:13. Площадь пожара составляла 70 квадратных метров.

- Произошло загорание масляных ванных и склада красок, - сообщили KP40 в МЧС. - Эвакуированы 17 человек, погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Так здание полыхало примерно в 12:20.