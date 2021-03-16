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В Калуге загорелось здание завода на улице Московской

Дмитрий Ивьев , Фото: скриншот с видео и ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.03.2021 13:06 6 3996
В Калуге загорелось здание завода на улице Московской

Днем во вторник, 16 марта, в Калуге произошел пожар в одном из зданий ООО «Кадви» на улице Московской. Первые подробности нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

- В 12:13 поступило сообщение о пожаре в Калуге на ООО «Кадви». Произошло возгорание на втором и третьем этажах трехэтажного железобетонного здания, - отмечают спасатели. - Площадь пожара – 70 квадратных метров. Произошло загорание масляных ванных и склада красок.

На месте работают 48 спасателей и 13 единиц техники.  Эвакуированы 17 человек, погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

UPD. Количество спасателей на месте происшествия увеличилось до 52. Работают 20 единиц техники.

калуга пожар кадви 16 марта 2021 года московская мчс

калуга пожар кадви 16 марта 2021 года московская мчс

Пожар удалось локализовать в 12:38.

UPD2. Потушить пожар удалось в 13:50.

Дмитрий Ивьев , Фото: скриншот с видео и ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.03.2021 13:06 6 3996
Тэги: происшествие пожар мчс
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