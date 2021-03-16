В Калуге загорелось здание завода на улице Московской

Днем во вторник, 16 марта, в Калуге произошел пожар в одном из зданий ООО «Кадви» на улице Московской. Первые подробности нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

- В 12:13 поступило сообщение о пожаре в Калуге на ООО «Кадви». Произошло возгорание на втором и третьем этажах трехэтажного железобетонного здания, - отмечают спасатели. - Площадь пожара – 70 квадратных метров. Произошло загорание масляных ванных и склада красок.

На месте работают 48 спасателей и 13 единиц техники. Эвакуированы 17 человек, погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

UPD. Количество спасателей на месте происшествия увеличилось до 52. Работают 20 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 12:38.

UPD2. Потушить пожар удалось в 13:50.