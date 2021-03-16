В Калужской области КамАЗ сбил 20-летнего мужчину на трассе

Как мы уже рассказывали, около 4 часов утра в понедельник, 15 марта, на трассе А108 в Жуковском районе Калужской области произошло ДТП. Подробности во вторник сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 42-летний водитель КамАЗа двигался со стороны Серпухова в сторону Балабаново и в районе деревни Пантелеевка сбил 20-летнего мужчину, находившегося на проезжей части.

У пострадавшего зафиксированы различные травмы.

Тем временем

В Калужской области ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП. Подробности.