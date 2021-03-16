$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

В Калужской области КамАЗ сбил 20-летнего мужчину на трассе

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.03.2021 11:25 0 321
В Калужской области КамАЗ сбил 20-летнего мужчину на трассе

Как мы уже рассказывали, около 4 часов утра в понедельник, 15 марта, на трассе А108 в Жуковском районе Калужской области произошло ДТП. Подробности во вторник сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 42-летний водитель КамАЗа двигался со стороны Серпухова в сторону Балабаново и в районе деревни Пантелеевка сбил 20-летнего мужчину, находившегося на проезжей части.

У пострадавшего зафиксированы различные травмы.

Тем временем

В Калужской области ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.03.2021 11:25 0 321
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ВТБ в Калужской области на три четверти увеличил объемы выдачи кредитов наличными
ВТБ в Калужской области с начала года увеличил продажи автокредитов в полтора раза
Умные часы вместо смартфонов получили женщины на 8 марта
«Ростелеком» привезет в Калугу главный трофей Чемпионата КХЛ
МегаФон построил в Брянске дата-центр мощностью более 400 кВт
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как хорошее резюме позволило мне найти работу всего за неделю?
Цифровая трансформация компаний
Ремонт техники в Калуге

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru