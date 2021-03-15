В Калужской области КамАЗ сбил пешехода на трассе А108

Около 4 часов утра в понедельник, 15 марта, на трассе А108 в Жуковском районе Калужской области произошло ДТП.

По предварительным данным, 42-летний водитель КамАЗа двигался со стороны Серпухова в сторону Балабаново и в районе деревни Пантелеевка сбил мужчину, находившегося на проезжей части.

С различными травмами пострадавшего доставили в больницу. Его личность пока не установлена, сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.

Грузовик двигался в сторону Балабаново.