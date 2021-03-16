В Калужской области ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП в Юхновском районе

Около 13:30 в понедельник, 15 марта, на 95 километре дороги Вязьма – Калуга в Юхновском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Форда Фокус» двигался со стороны Юхнова и не пропустил микроавтобус «Фольксваген», который ехал по главной дороге со стороны Калуги.

От удара автомобили вылетели в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель «Форда», а также четверо его пассажиров: 17-летний подросток, 19-летняя девушка, 21-летний и 19-летний парни. Все они госпитализированы.