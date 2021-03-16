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В Калуге «Лада» и «Фольксваген» столкнулись на опасном перекрестке
Утром во вторник, 16 марта, ДТП произошло на перекрестке улиц Марата и Достоевского в Калуге.
Там столкнулись «Лада» и «Фольксваген».
По предварительным данным, одна легковушка двигалась по Достоевского, а вторая – по Марата со стороны улицы Дзержинского.
Движение по улице Марата затруднено.
Фото с места ДТП.
Отметим, что этот перекресток, а также соседний Достоевского и Рылеева являются одними из самых аварийных в Калуге. Главная дорога идет по Достоевского, но водители со второстепенных улиц зачастую не уступают дорогу. Чтобы снизить аварийность, в минувшие годы на улице Рылеева установили лежачего полицейского, а на Марата – знак «Стоп».