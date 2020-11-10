В Калуге установили новый знак на перекрестке улиц Марата и Достоевского

На прошлой неделе городская управа Калуги сообщала о скорой установке нового дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» на перекрестке улиц Марата и Достоевского в Калуге. На днях знак там появился.

Напомним, решение о замене знака 2.4 «Уступите дорогу» на знак «Движение без остановки запрещено» было принято комиссией по безопасности дорожного движения из-за большого количества ДТП на данном перекрестке.

- Данный дорожный знак предусматривает обязательную остановку транспорта перед перекрестком согласно правилам дорожного движения РФ, - сообщали ранее в управлении городского хозяйства Калуги. - При остановке водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

Как считают дорожники, при соблюдении требований дорожного знака «Движение без остановки запрещено», вероятность дорожно-транспортных происшествий сводится к минимуму или даже к нулю.

Однако не все водители пока соблюдают требования нового знака. За несколько минут мы заметили сразу трех автомобилистов, которые по старинке медленно выказывались на проезжую часть улицы Достоевского и без остановки ехали дальше.

Некоторые водители жалуются, что забор парка мешает обзору - водителям с Марата приходится выезжать на траекторию тех, кто едет по Достоевского.

Наши читатели ранее жаловались, что обзор с Марата закрывает металлический забор нового парка.

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