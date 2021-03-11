Следственный комитет проводит проверку после смерти двух женщин при пожаре в Обнинске

Как мы уже рассказывали, в ночь на 11 марта в многоквартирном доме на улице Энгельса в Обнинске произошел пожар. Калужское региональное управление Следственного комитета начало проверку.

- 11 марта поступило сообщение от жителя одного из домов Обнинска о наличии запаха гари в подъезде, - отмечают в СК. - Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что запах исходит из квартиры, расположенной на 7-ом этаже 9 этажного дома. Вскрыв дверь в квартиру, которая была закрыта на замок изнутри квартиры, спасатели обнаружили двух женщин и мужчину в бессознательном состоянии. Пол, потолок, стены, предметы мебели в квартире были покрыты слоем сажи. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть женщин, мужчина с предварительным диагнозом «отравление углекислым газом» госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Предварительной причиной смерти женщин является отравление углекислым газом.

В одной из комнат обнаружен очаг возгорания. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправностей в электропроводке. Окна в квартире были закрыты, поэтому огонь не распространился на всю площадь жилого помещения из-за отсутствия кислорода.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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