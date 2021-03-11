В Калужской области три человека погибли и один пострадал в ночных пожарах

Фото с места пожара в Обнинске.

В ночь на четверг, 11 марта, в Калужской области в результате пожаров в квартирах погибли три человека, еще один госпитализирован. Подробности KP40 сообщили в региональном ГУ МЧС.

Около 00:40 в Обнинске на улице Энгельса загорелась трехкомнатная квартира на седьмом этаже. Погибли две женщины – 82 и 58 лет. Еще один человек – 83-летний мужчина – госпитализирован с отравлением угарным газом. Предварительной причиной пожара считается короткое замыкание.

Пожар в Боровске.

В Боровске на улице Мира около 4:40 произошел пожар в квартире на четвертом этаже. На месте происшествия обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего. Возможно, он курил в постели.

Накануне, напомним, в Калужской области сгорели три дома.