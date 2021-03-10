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Три дома сгорели в Калужской области за день
Пожар в Мосальском районе.
В среду, 10 марта, в Калужской области произошло три пожара в жилых домах.
Пожар в Мещовском районе.
Около 6:30 утра в селе Сосновское отделение Мещовского района загорелся гостевой двухэтажный дом.
Пожар в Кировском районе.
В 11:15 пожар на улице Заречной начался в частном доме в деревне Малая Песочня Кировского района.
А в 12:30 загорелся жилой дом на улице Центральной в деревне Устоша Мосальского района.
Во всех случаях никто из людей не пострадал. Причины пожаров устанавливаются.
По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью температура воздуха в Калужской области опустится до -27 градусов.